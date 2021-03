Día del Riñón: “Un paciente que no se dializa, en una semana está prácticamente en coma"

El médico nefrólogo Jorge Zapata, jefe del Sector de Hemodiálisis del Hospital Oñativia dialogó con radio CNN Salta - 94.7 MHZ- y recordó que el segundo jueves de marzo se conmemora el día del riñón, y el tema de este año es “cómo vivir bien con una enfermedad renal”.

El especialista indicó que en el centro de hemodiálisis, actualmente se dializan entre 84 a 90 pacientes. “De los pacientes que cursan una enfermedad renal crónica, el 17% necesita trasplante, es el tratamiento ideal. Sin embargo, durante los distintos estadios de la enfermedad es tener mejor calidad de vida, siempre guiado por el médico”.

Zapata analizó en La Mañana de CNN que el argentino no se preocupa mucho por la prevención. “Podemos empezar a alimentarnos mejor, con distintos grupos de alimentos, no tanto carbohidrato, más frutas, verduras, hortalizas. Evitar excesos en sal, no tantos alimentos industrializados, consumir más elaborados de manera casera”, recomendó.

Respecto a los síntomas que alertan una posible complicación renal, el médico señaló que se puede manifestar a través de hinchazón en los pies y en la cara, orina con mucha espuma, falta de aire, presión alta, nauseas, vómitos, pérdida de la orientación.

“Tenemos 84 pacientes, de los cuales el 80% son carentes de recursos. Estamos brindando el mejor servicio posible. Hay una situación que me tiene muy preocupado, no sabemos por qué los pacientes de ex Profe (Programa Incluir Salud) no están recibiendo el dinero para las diálisis. Un paciente que no se dializa, en una semana está prácticamente en coma”, reclamó por radio CNN Salta.