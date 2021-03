La Mañana de CNN: "No tengo decidido una candidatura pero sí buscar una representación"

El ex diputado nacional, Javier David, visitó el estudio de CNN Salta - 94.7 y adelantó sus perspectivas electorales.

“La gente vota con el bolsillo, eso se da en todas las elecciones”, opina Javier David dejando un manto de duda en torno a sus aspiraciones electorales de este año: “No tengo decidido una candidatura en sí, pero sí hacer representación de la gente que siente que este gobierno tiene que mejorar y cumplir con el cambio prometido”, dijo.

Crítico con el Partido Justicialista y el peronismo

En su análisis, David reflexionó en torno panorama político nacional y provincial. Allí se detuvo para opinar del PJ y del peronismo federal, diciendo: “Está todo muy mezclado, no vengo participando en el PJ porque no me parece como se está manejando”.

“La democracia interna partidaria debe funcionar pero pareciera que el Gobierno puso una especie de intervención porque no se sabe quién lidera”

“El peronismo federal liderado por ex candidatos que acompañaron a Macri, parece poco peronismo, aunque no voy a desconocer a nadie ni tengo el peronómetro para juzgar a nadie”, apuntó también el ex legislador en torno a las caras que se ven “bajo el mismo poncho”.

En búsqueda de la oposición

Luego de referir al PJ y al peronismo, Javier David fue consultado por la consolidación de una oposición al gobierno actual. “Normalmente los candidatos a gobernador en contra del gobernador electo quedan como líderes de la oposición y aquí ni Leavy ni Olmedo con sus resultados y poca consistencia política terminaron de considerarse líderes de la oposición”, marcó el ex legislador.

Para finalizar, David se permitió una opinión final en la que se cuestiona el sistema de representación de la provincia, alegando que no funciona correctamente: “Salta tiene el sistema de representación trastocado, el sistema electoral funciona mal, no está adecuado a la realidad. Siguen habiendo colectoras y adhesiones que tergiversan la representación”, marcó.