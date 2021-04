Piden juicio para los agresores de una periodista de Metán

Amenazas de muerte en las redes sociales, difamación en los medios locales, insultos y hasta violencia física son algunas de las situaciones que desde hace un año soporta la periodista de Metán, Teresita Frías, de parte de una pareja de vecinos.

En este período de tiempo, la comunicadora realizó tres denuncias penales, sin embargo, recién hace tres meses ordenaron una consigna policial en su domicilio luego de reunirse con el procurador general de la provincia, Abel Cornejo. Ahora una Unidad Fiscal requirió la elevación a juicio de la causa.

En diálogo con Central Policial por CNN Salta, la periodista metanense vinculó a sus agresores con el senador provincial "Daniel D’auría" y aseguró que “cada vez que publicaba una nota sobre incumplimiento de normas sanitarias de parte de funcionarios o legisladores de Metán inmediatamente recibía una agresión”.

Los hechos de violencia contra ella y su familia comenzaron con amenazas en las redes sociales, “Después fueron a los medios locales a difamarme y siguieron con agresiones a mi casa. Un día arrojaron ladrillazos a la ventana de la pieza de mis hijos”, recalcó Frías. “Me dijeron que algún día iba a aparecer con un tiro en la frente o en la nuca”.

Otro hecho insólito es que los agresores también denunciaron a Teresita Frías en diferentes oportunidades. Recientemente acusaron a su hijo de 9 años de haberles rayado el auto, y ahora el menor deberá presentarse a declarar ante la Justicia de Metán. Lo citó el juez Ramón Haddad y la Policía fue a su domicilio a hacerle firmar una identificación.

“Esto es parte de las falsas denuncias que estas personas presentaron en contra nuestra. El secretario del juez me explicó que citar a declarar a mi hijo es un trámite normal y que le van a preguntar si es cierto que efectivamente rayó el auto. Me llamó la atención que no será a través de Cámara Gesell porque, según me explicaron, solo se hace con víctimas de abuso sexual. Hable con la asesora de menores Karina Singh y no tenía conocimiento del expediente. Esto demuestra que el juzgado hizo el procedimiento sin la autorización de la asesora”, finalizó la periodista.