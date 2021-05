Salteña encontró un escarabajo buscado durante cientos de años, y es reconocida mundialmente

Sol Quipildor vive en la localidad de La Merced, es fanática de la biología y la biodiversidad y hace años se dedica a hacer registros fotográficos de la flora y la fauna de su zona. Participa activamente en la plataforma ArgentiNat, donde ciudadanos de todo el país comparten material fotográfico y contenido diverso vinculado a la naturaleza.

Una tarde de enero del 2019, Sol salió a hacer una caminata recreativa, mientras contemplaba la naturaleza divisó un pequeño bicho que llamó su atención. Le tomó una fotografía y la compartió en la plataforma. Un mes después se enteró que se trataba de un escarabajo buscado durante cientos de años. “Es el primer registro del ejemplar en toda Sudamérica”, dijo la joven en una entrevista con InformateSalta.

“No tengo ningún título científico, es por gusto y fanatismo, me gusta la biología y la biodiversidad, la flora y la fauna, hace uno 7 años que me dedico a hacer registros y sacar fotografías. En el 2019 fue que descubrí este escarabajo que es bastante importante para la comunidad científica argentina porque no existía ninguna foto ni registro de un ejemplar vivo en su medio natural”, sostuvo.

Quipildor contó que su foto entró en el marco de un concurso de la plataforma ArgentiNat, perteneciente a la red global de National Geographic, “es una plataforma casi el 100% de ciencia ciudadana porque la gente comparte fotos de bichos o plantas, es como una red social. Los científicos son los que te dicen qué tipo de especie es. La plataforma tiene un millón de usuarios aproximadamente”.

¿Cuál es la particularidad? Que dicha especie (Atalasis sagroides) es la única representante de la subfamilia Sagrinae en el país, y probablemente en toda América. Sagrinae es un grupo que se distribuye en las zonas tropicales del viejo mundo... a excepción claro de esta especie. Se asocia con plantas como Sphaeralcea sp., hinojo y planta de algodón, de las cuales se alimenta.

Se le suma a la ya mencionada particularidad que es además la única foto (conocida) de un ejemplar vivo de esta especie, y no solo eso, sino que la primer foto de un ejemplar en general, puesto que la literatura acerca de la especie solo presenta ilustraciones. Y por supuesto, es también el primer y único registro en ArgentiNat (y en toda la red de iNaturalist). ¡Felicitaciones Sol!