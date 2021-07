Carrera por la diputación: las propuestas de Romina Arroyo y Victoria Val

En la cuenta regresiva de las elecciones provinciales del domingo 15 de agosto, las candidatas a diputadas en 2° término Romina Arroyo (en la lista de Gana Salta junto a Javier David) y Victoria Val (en la lista Propuesta Salteña junto a Andrés Suriani), dieron a conocer algunas de las propuestas que piensan impulsar en el caso de lograr una banca.

En InformateSalta TV, programa conducido por Rebeca Aldunate y José Zambrano, Romina Arroyo, quien actualmente se desempeña como concejal, aseguró que su gran desafío será trasladar a la Legislatura el mismo trabajo que viene desarrollando, con el foco puesto en la mujer.

“Necesitamos que en política la voz de las mujeres se escuche y realmente en agenda tengamos problemáticas y temáticas que solucionen situaciones que tenemos en Salta. Así que ojalá que el salteño del otro lado me acompañe, el que conoce mi trabajo y el que no puede entrar a mis redes sociales, me puede seguir para poder llegar a la Legislatura”, dijo.

En este sentido, opinó también que la reactivación de la economía es una de las preocupaciones más grandes que tiene el salteño, una economía muy golpeada por la pandemia del COVID-19. “Hoy vemos que ha aumentado el trabajo en negro porque no hay trabajo formal. No se puede hacer un trabajo solamente desde la Cámara de Diputados, tiene que ser en conjunto con el gobierno. Tenemos que dar herramientas para que se instalen nuevas empresas en Salta, que generen trabajo”, manifestó.

Por su parte, Victoria Val, quien trabaja desde hace muchísimo tiempo en una fundación a la que asisten niños con discapacidad, indicó que ver las necesidades durante su recorrida por la ciudad es lo que impulsó con más fuerza su candidatura.

“Me comprometí fuertemente. Hay cuestiones de fondo que la pandemia acentuó, por eso hay que pensar en políticas con continuidad. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a pensar con un criterio de descentralización, tenemos una cantidad de necesidades insatisfechas en todos los barrios de la ciudad. Mi desafío es continuar desde una banca haciendo lo mismo pero con más herramientas, con más alcance”, expresó.

Para ella, la gran cuestión de fondo y que abrirá la llave de todas las puertas es la educación. “Hay una coyuntura a la que hay que responder, es fundamental resolver la urgencia, la situación focal, crítica, pero si no pensamos en la cuestión de fondo nos vamos a quedar en eso”, indicó.

Asimismo, detalló que sus ejes de campaña son la educación, la salud “y ese campo de intersección entre ambas que tiene que ver específicamente con la tarea que yo vengo desarrollando hace casi 40 años, que tiene que ver con la discapacidad, la salud mental, la inclusión educativa”.