Conductora se cruzó delante de un camión y chocó contra otro auto

Cerca de las 10 horas, la intersección de Avenida Jujuy y San Martín fue escenario de un choque triple. Un camión buscaba salir de la ciudad por Avenida Jujuy, cuando repentinamente un VW guiado por una mujer se cruzó delante del camión por la derecha, por lo que el rodado de gran porte la chocó y ella terminó impactando sobre un Fiat Rojo que se encontraba a la par sobre su izquierda.

Afortunadamente no se registraron más que daños materiales. Según relató el camionero la mujer se cruzó indebidamente por la derecha y remarcó que desconocía que por la zona no deben circular camiones, ya que no existe un cartel que así lo indique.

En tanto la mujer explicó por Multivisión que perdió el control de su auto y por tal motivo se cruzó delante del rodado de gran porte.