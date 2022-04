“Vení, que nuestro hijo se muere”, piden justicia por la brutal agresión a un adolescente

Los primeros días de febrero de 2020, una familia salteña vivió momentos críticos y muy angustiantes tras el brutal ataque a un adolescente, que en ese entonces tenía tan solo 13 años. Recibió una pedrada en la nuca por parte de un joven que salía, aparentemente alcoholizado, de la carpa ubicada en la rotonda de Limache.

En diálogo con InformateSalta, Lucía, la madre del menor, recordó que ese fin de semana su hijo estaba en régimen de visita con su papá, quien lo llevó a comer un sándwich y fueron agredidos por un grupo de jóvenes en la colectora de Avenida Paraguay.

En este sentido, detalló que intentaban circular con su vehículo por medio de la multitud que salía de la carpa cuando en primer lugar un chico le tiró un vaso de vino en la cara, lo que le provocó ardor en los ojos.

“Hizo media cuadra y siente un impacto en la luneta. Se baja, se le escapa el perro a mi hijo, y cuando se baja para buscarlo, viene el muchacho este, Damián Cruz, con un pedazo de asfalto en la mano y se lo arroja en la nuca cuando estaba agachado. Mi hijo hizo un paro, lo reanimaron y los chicos se dieron a la fuga”, contó.

En ese momento, su ex pareja, desesperado, la llamó a medianoche para contarle lo que había sucedido. “Me dijo vení, que el Gonzalo se me está muriendo. Me levanté como loca, llego al hospital y lo veo a mi hijo sentado en una silla de ruedas, no lo habían llevado todavía a quirófano pero se le veía el hematoma en la cabeza y me decía que le dolía”, expresó.

El adolescente hizo un nuevo paro y fue ingresado al quirófano, tenía fisura y hundimiento de cráneo. “El médico me dijo que iban a ver si lo sacamos adelante, no le aseguró que su hijo salga con vida, roguemos que pase las 3 primeras horas de la cirugía y después vemos. Ahora gracias a Dios está bien, camina, se maneja solo. Lo que le cuesta ahora es el tema del estudio, memorizar, retener lo que le dicen los profesores”.

Ahora, la familia lucha para que el agresor reciba su condena y la cumpla en la cárcel. “Está gente sigue en libertad, como que no pasó nada. Seguimos peleando que se haga justicia porque esta gente sigue en libertad, no sé porque o no sé si pagaron a alguien para que siga en libertad. Quiero creer en la justicia, quiero que se haga justicia”, afirmó.

Por su parte, Santiago Pedroza, abogado querellante, indicó a este medio que están esperando la fecha del juicio y consideró que debería haber un cambio de calificación, tanto para el agresor del menor como del que provocó daños en el auto.

“El que está imputado por daños también debería estarlo por partícipe necesario. Y el que está imputado por tentativa de homicidio simple, debería ser tentativa de homicidio calificado. Cuando le da con la piedra, no le da de frente, con alguna posibilidad de defensa, no, lo hace sobre seguro y con la otra persona totalmente sin que vea venir el golpe. La otra persona estaba hincada en el piso, de espaldas y recibe un golpe con un pedazo de baldosa en la nuca”, explicó.

Para él, ambos deberían quedar detenidos inmediatamente al terminar el juicio, principalmente porque considera que la hipótesis está demostrada. “Entiendo que está claramente determinado que es lo que pasó. Lo que para mí no están claras son las libertades y las calificaciones, que es lo que vamos a discutir en el juicio. Nos dijeron que nos iban a notificar en esta semana para iniciar a próxima. Ya hicimos la audiencia preliminar y no hubo ningún acuerdo, vamos a juicio común”, concluyó.