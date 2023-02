Pago de cooperadora: “No es obligatorio, no se puede rechazar una inscripción por no abonar”

El próximo lunes 27 de febrero los chicos vuelven a las aulas, el calendario educativo establece ese día como el inicio del ciclo lectivo, tras el receso de verano. Y la pregunta de todos los años ¿es obligatorio el pago de la cooperadora en las escuelas públicas?

La mamá de un alumno del Colegio secundario 5159 Barrio Palermo 1 aseguró a Multivisión Federal que no quisieron inscribir a su hijo por no pagar los $6000 que le pedían. Y el ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, contestó a su consulta.

“Que uno pueda colaborar con la cooperadora de la escuela está bueno, pero no es obligatorio, no es que uno puede rechazar la inscripción por ese motivo, eso es permanente, nosotros recibimos algunos planteos y los resolvemos inmediatamente, con el colegio que corresponda, así que tienen que ser precisos para poder darle presiones a los padres, si pueden colaborar bienvenido sea, sino no es obligatorio”, dijo.

Si bien, las escuelas utilizan los fondos para proyectos pedagógicos, insumos o requerimientos de cualquier índole, está prohibida la obligatoriedad de la contribución. Por lo tanto, el pago que efectúen voluntariamente los tutores de los alumnos, no deberá consignarse en el correspondiente recibo como “inscripción”.