“Te violaron, mamita”: la frase de la madre de Montiel a la chica que denunció que fue abusada en una fiesta

Tras la denuncia de la joven que aseguró que fue violada durante una fiesta organizada por el jugador de la Selección argentina Gonzalo Montiel el 1 de enero de 2019, se conocieron detalles que involucrarían además a los familiares del jugador.

“Te violaron, mamita”, habría sido la frase que la madre del exRiver utilizó para contarte lo sucedido a la mujer a través de un mensaje de WhatsApp.

En la declaración brindada por la víctima este viernes, aseguró que el día del hecho tomó “algunos tragos” y perdió el conocimiento. Sin embargo, cuando llegó a su casa notó signos de abuso. “Me dolía mucho la vagina y tenía hematomas en la entrepierna”, dice el texto al que accedió TN.

Del mismo modo, la joven señaló que familiares de jugador la amenazaron y agredieron físicamente. “La hermana de Gonzalo me decía ‘te voy a matar, no te metas con mi hermano, no lo nombres’, intentando pegarme patadas, que eran frenadas por las demás chicas presentes. Era todo un griterío y yo no entendía nada”, detalló.

También apuntó contra las amigas de Montiel: “Después no me acuerdo de nada más, solo que me desperté en un Uber. Yo iba con dos chicas que estaban en la fiesta y una me amenazó. Me dijo ‘ni lo nombres a Gonzalo, vos tuviste la culpa’. Me dijeron que no había parado de tomar y que era una borracha, que había estado desmayada como cinco horas. Llegué a mi casa como a las 12 del mediodía, intenté abrir la reja de mi casa, como pude, subí las escaleras. Me fui a bañar y empiezo a entrar en sí”.

Fragmento de la denuncia de la joven.

Luego de ello, recibió el aterrador mensaje que confirmaba un ataque sexual. “Soy Marisa la mamá de Gonzi. Te violaron, mamita, ponete óvulos’”, le dijo la mujer por mensaje.

“Le mandé un audio desesperada. Me fui corriendo al CEMIC Hospital Universitario, por mi obra social, queda a seis cuadras de mi casa. Llegué llorando porque tenía miedo por si me habían contagiado alguna enfermedad y me atienden por guardia. Me revisaron y me dijeron que tenía que tomar unas pastillas por el Protocolo de abuso sexual. Me trajeron agua y me dieron entre 8 y 10 pastillas. Relaté y dije que no me acordaba, solo dije que me dijeron que me habían violado. Ellas insistían en que vaya a un hospital público, como que querían sacarme de encima. Salí y vomité todo. Cuando fui a buscar la historia clínica dice como que yo tuve relaciones con un amigo y yo nunca mencioné a nadie de esas personas”, explicó la joven en su denuncia.

Luego de eso, la víctima relató cómo siguió su relación con el jugador de la Selección: “Volví a casa y seguí hablando con la mamá y con Gonzalo. Le insistí para que me dijera con quién había estado. Le dije ‘decime el nombre y no te molesto más’ y me dijo ‘Alexis Acosta y después no hablamos más. La madre de Gonzalo me dijo ‘quedate tranquila que los amigos de Gonzi lo van a cagar a palos’, haciendo referenicias a Alexis. Ella intentaba hacerse la amiga y quedar como que me ayudó. Acá empieza el infierno cuando dije que iba a denunciar, que no quería que esto quedara así. Y la mamá de Gonzalo me decía ‘está en River y va a tener problemas con el club’ y me dijo ‘cuidate mamita sos muy bonita’, me repetía todo el tiempo”. /TN