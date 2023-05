Agredieron a militantes de Juntos por el Cambio en el barrio San Carlos

En la tarde de ayer, un grupo de jóvenes militantes de Juntos por el Cambio que se encontraba repartiendo folletos y escuchando a la gente en el barrio San Carlos fue agredido por una mujer quien de acuerdo a un video difundido por el concejal Pablo López, tiró los folletos, tiró el stand y agredió a una joven. "La mujer nos escrachó como si la hubiéramos agredido nosotros", dijo el concejal.

Por su parte, el candidato al Concejo deliberante, Ángel Ortiz fue entrevistado en CNNSalta-94.7 en dónde se refirió al tema. "Una cobarde agresión, son cosas que no deberían pasar y demuestra la impotencia".

En este sentido el candidato continuó: "Son uno de los vicios que debemos desterrar, no puede alguien pensar quedarse para siempre o pensar en que la misma familia la que maneja los hilos de todos nosotros. Lamentamos no solo que nos agredan a nosotros, sino que sea a cualquier expresión política, no le hace bien a la democracia".

"La apatía no tiene otro origen que la situación que vivimos, le decimos a los ciudadanos que elijan no que cumplan con la obligación del voto. No es un día para estar libres, es un día para estar comprometidos. Los minutos desde que tocamos la pantalla e imprimimos nos jugamos muchas cosas, no es que solo los políticos se la juegan, todos nos la jugamos", finalizó.