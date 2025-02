Se esperan temperaturas superiores a lo normal para febrero, marzo y abril

El nuevo pronóstico climático para los meses de febrero, marzo y abril, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Argentina, indicó que se esperan temperaturas más altas que lo normal en prácticamente todo el país durante este período.

La excepción se registrará en el extremo sur de la Patagonia, donde las probabilidades de que la temperatura sea normal o superior a lo normal son las predominantes.

El panorama elaborado por los expertos del SMN se basa en un análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales y estadísticos de simulación climática, además del monitoreo de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

Cómo estará el tiempo con respecto al calor



En relación a olas de calor, se destaca la importancia de monitorearlas, ya que en verano suelen ser más frecuentes

En relación a la temperatura, el SMN prevé que habrá mayor probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en prácticamente todo el territorio argentino. Esto incluye a todo el norte, centro y la mayor parte del sur del país.

En cambio, en el sur de la Patagonia, el pronóstico señala que las temperaturas estarán más alineadas al rango normal o podrían superar el promedio.

El informe del SMN también destaca la importancia de monitorear las posibles olas de calor o temperaturas extremas, especialmente considerando que se trata de la estación del verano.

Desde el 15 al 18 de enero la Ciudad de Buenos Aires enfrentó una ola de calor y podría registrar otra más.

“Todavía no está declarada la ola de calor. Si hoy la temperatura supera los 32,3 grados, se declararía otro evento más”, afirmó Cindy Fernández, comunicadora del SMN en diálogo con Infobae.

Para que se clasifique como “ola de calor”, tanto las temperaturas más altas del día como las más bajas de la noche deben igualar o superar ciertos valores durante al menos tres días consecutivos.

¿Puede impactar el fenómeno de La Niña en la Argentina?



Durante el período del pronóstico, no se espera que el fenómeno de La Niña tenga un impacto significativo en Argentina

La Niña es un fenómeno climático que se caracteriza por el enfriamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial y puede alterar los patrones climáticos globales.

De acuerdo al último informe del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos, que se emitió el 9 de enero pasado, “las condiciones de La Niña están presentes y se espera que persistan hasta febrero-abril de 2025 (59% de probabilidad)”.

Sin embargo, no se espera que La Niña produzca más calor adicional en la Argentina. “Por el momento La Niña no está activa. Los pronósticos indican que el territorio de la Argentina no sería impactada por el desarrollo de ese fenómeno este trimestre”, dijo a Infobae la comunicadora meteorológica Fernández.

Qué pasará con las lluvias

En cuanto a las previsiones de lluvias, el SMN anticipó que las precipitaciones estarán dentro de distintas categorías dependiendo de la región del país:

Mayor probabilidad de lluvias normales o inferiores a lo normal: Se espera que este comportamiento se registre en el litoral argentino, en el este de la provincia de Buenos Aires y en el oeste de la región patagónica. Esto significa que estas áreas podrían experimentar acumulados menores a los límites normales establecidos o dentro de ellos.

Mayor probabilidad de lluvias normales: Este escenario corresponde al norte argentino, Santiago del Estero, el oeste de Buenos Aires, el oeste de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, la región de Cuyo y el este y sur de la Patagonia. En estas zonas, las lluvias previstas están más próximas a los valores climáticamente esperados para el trimestre.

Mayor probabilidad de lluvias superiores a lo normal: Este comportamiento podría predominar en gran parte de la región del Noroeste argentino (NOA). Sería la única zona del país donde se prevé un escenario de precipitaciones por encima del promedio histórico normal.





Las lluvias en este trimestre podrían estar fuertemente influenciadas por eventos subestacionales

El informe aclaró que las lluvias, sobre todo en los meses de este trimestre, podrían estar más influenciadas por variaciones subestacionales y otros factores.

Esto significa que puede haber eventos de lluvias intensas localizadas o períodos de escasas precipitaciones, aunque el promedio general de la temporada apunte a las categorías anteriormente descritas.

Por ello, los expertos instaron a la población a mantenerse actualizada con los pronósticos diarios, semanales y alertas tempranas.

Cómo protegerse contra el calor

Las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Salud de la Nación para evitar los efectos de las olas de calor sobre las personas son:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo las medidas anteriores pueden prevenirlo y contrarrestarlo

