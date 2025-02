Los ríos y el helado, los favoritos de los salteños para buscar alivio a la ola de calor

Los simpatizantes de las altas temperaturas, que conforman el grupo conocido socialmente como el “team calor”, deben estar disfrutando de las agobiantes jornadas que este verano está teniendo, con el pronóstico anticipando que esta onda cálida proseguirá una semana más al menos.

Con este calor haciendo difíciles las rutinas, muchos buscan las mejores formas para aliviarse. Favorito de estos días es el río Vaqueros, donde salteños no solo de la zona norte, sino de distintos puntos de la ciudad, se dirigen para buscar un refresco en el cauce ante las temperaturas que no bajan de los 30°C.

“Me vine a refrescar y tomar unos mates”, decía a El Once TV un trabajador quien aprovechó que no tenía que cumplir labores para aliviarse. “El río está bien cuidado, no hay problemas, no hay patotas… para la gente, para los chicos, que vengan”, invitaba.

Otro concurrente también aprovechaba del agua y de la sombra para encontrar calma ante el calor. “Los lunes hay menos gente, así que me vine este lunes a disfrutar, a despejarme un poco, con este calor, es un combo lindo”, aseguraba.

De fríos y sabores

Donde también había una importante concurrencia es en las heladerías, con una concurrencia que se notaba en aumento, no solo de salteños, también de turistas. “Las ventas vienen bien, hace mucho calor”, indicaba un vendedor de una heladería frente a plaza 9 de Julio, en diálogo con Multivisión Federal.

En cuanto a los sabores elegidos, indicó que “sale mucho chocolate, frutilla, tramontana, algo de limón y los de crema”, que se tornan los favoritos de los clientes para refrescarse con algo rico y con un buen gusto. “Con esto me refresco, vine de J. V. González, allá hace mucho calor”, decía una cliente.