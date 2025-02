Vinculan el secuestro en La Caldera con el caso Jésica "Ella ese día gritó y se resistió"

Durante el fin de semana, La Caldera se vio conmocionada por un nuevo caso que recordó lo que pasó con Jésica Gutiérrez hace poco menos de 5 meses: Una joven que realiza delivery de bebidas en el pueblo fue engañada por un sujeto que la retuvo por casi una hora a punta de cuchillo y ubicado en la parte trasera de la moto que la joven de apellido Carabajal, utiliza para su trabajo.

Atento a este caso y la relevancia que tomó, por un video que se viralizó cuando familiares logran detener el accionar del sujeto, es que el abogado Querellante de la familia de Jésica Gutiérrez, Héctor Velázquez se contactó con la víctima y pudo conocer algunos detalles, pero lo fundamental es que sumará la declaración de la víctima a la causa de Jésica.

"En el día de ayer yo me puse en contacto con la señorita Carabajal, para tratar saber que le había sucedido, porque existían muchos rumores, la gente del pueblo empezó a comentar lo sucedido, empezaron a trascender noticias, y al ponerme en contacto con ella me narró parte de lo que le tocó vivir, esto que estaban comentando, que a ella se la amenazó diciéndole que le iba a pasar lo mismo que a Jésica y otra serie de cosas relacionadas, entre eso también, y en el rali de haber trasladado al agresor por el Pueblo".

Continuando en su relato la joven le dijo que el agresor le mencionaba cosas muy puntuales de Jésica y que incluso la iba a llevar hasta donde estaba la joven desaparecida "Ante eso, lo primero que hice fue decirle si estaba dispuesta a prestar declaración en la causa de Jésica, nos dio el consentimiento y el día de ayer hicimos una presentación formal, solicitando a la Fiscalía que se la cita a prestar declaración a la señorita Carabajal, entendiendo que lo que ella tenía para declarar y lo que le pudo haber pasado más todo el hecho que a ella se le contó, o sea, el agresor le contó a ella, podría traer un poco de luz y esclarecer algo la causa o bien orientar hacia algún lado lo que le había pasado".

El letrado advirtió "no puedo adelantar nada, no sabemos si lo que le dijo o no le dijo, el agresor, sea cierto, eso va depender de la investigación, pero lo que llamó la atención por lo menos a mí, a parte de la familia y a la señorita Carabajal, es que daba cuenta de algunas cosas puntuales, por ejemplo las forma en la que Jésica se movía, sabía por dónde salía de su casa, el hecho de haber recorrido el pueblo sin haber transitado por donde se encontraban las cámaras de seguridad".

¿Quién es el acusado? Ahora detenido e imputado?

El abogado querellante pudo conocer por el testimonio de la joven Carabajal que esta persona no es del pueblo, es de barrio Juan Manuel de Rosas "Creemos que tiene familiares en el pueblo, pero que estaba pendiente de movimientos que tenía Jésica, por lo que él le comentó a la señorita Carabajal, sabía que Jésica hacía determinado camino, que salía por la parte de atrás de su casa que da a la cancha del Club Jardín, hay indicios".

¿Cómo fue el ataque? ¿Qué le dijo de Jésica?

Velázquez contó que Carabajal se dedica hacer delivery de bebidas "Esa noche se le envió un mensaje, concurrió al lugar y apenas arribó al domicilio donde esta persona se encontraba, subió a la moto, le puso un cuchillo en la espalda, le dijo que empezara a moverse, la hizo circular por distintas partes del pueblo. Llegado a un punto le puso el cuchillo en la garganta. Durante una hora estuvo dando vueltas con esta persona en la parte de atrás de la moto y en un descuido llamó a la madre, alertó a la familia y la parte de la historia que ya conocen, es el desenlace final de que la familia pudo arribar al lugar donde se encontraban, con el personal policial".

Aún conmocionada, la joven le contó que el le decía que le iba a pasar lo de Jésica "que él se dedicaba a este tipo de cosas, que le gustaba ver que su víctimas lloraran o que le pidieran por favor, que la iba llevar al lugar a donde él la tenía".

Con respecto a lo manifestado sobre que le gustaba que lloren sus víctimas, esta persona le habría manifestado que "ese día Jésica gritó, se resistió, por eso el agarró e hizo lo que hizo, no dijo que le hizo o dónde esta. Ahora lo importante es que presta declaración y que este hombre, eventualmente, sigue trasladado a Fiscalía".