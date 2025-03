Mascherano explicó por qué cuidó a Messi, ¿preocupación para Scaloni?

El director técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, se refirió al estado físico del astro argentino y capitán del conjunto estadounidense, Lionel Messi, que no pudo decir presente en la goleada por 4-1 ante el Houston Dynamo por la Major League Soccer.

El “Jefecito” reveló que el rosarino “sufrió una sobrecarga” previo a los encuentros con la Selección argentina frente a Uruguay (viernes 21 de marzo) y Brasil (martes 25 del mismo mes) por la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Cuando fue anunciada la ausencia del ex Barcelona y París Saint-Germain para el duelo del pasado domingo por la segunda fecha de la Liga de Estados Unidos, varios comenzaron a especular que podría tratarse de una lesión.

Sin embargo, el ex mediocampista albiceleste explicó el motivo de la no convocatoria de “La Pulga” y trajo tranquilidad a los hinchas argentinos que esperan poder disfrutar de la magia del “10” en los encuentros ante los charrúas y la “verdeamarela”.

"Con respecto a ´Leo´, no tuvo ninguna lesión, obviamente con el correr de los partidos sintió el cansancio y tuvo una sobrecarga, por eso mismo hemos decidido que no vaya a Houston", explicó Mascherano.

De esta manera, se espera que Messi juegue de arranque este jueves ante el Cavalier de Jamaica por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf desde las 22:00.

“Ya tuvimos algunas lesiones y no queremos recaer en que un jugador tan importante para nosotros, por no darle un cierto descanso, termine estando fuera por un mes. Algunos estarán de acuerdo y otros no, por eso me trajeron", continuó el entrenador con paso por la Selección argentina Sub-20.

No obstante, el DT de 40 años se mantuvo cauto al referirse a la inclusión del capitán albiceleste dentro de los once titulares que saltarán al terreno de juego del Chase Stadium, en Estados Unidos, este jueves.

"Las probabilidades son como el resto de jugadores, vamos a ver qué decisión tomamos mañana. A día de hoy todavía no tengo confirmado cien por cien el equipo", concluyó el ex volante devenido a defensor central.