Nenas esperaban el colectivo y una mujer las agredió, no la detuvieron y hoy busca testigos

En horas de la tarde del lunes, dos menores fueron agredidas por una muer desconocida para ellas mientras aguardaban el arribo de un colectivo para regresar a su domicilio en el macro centro.

Daina, relató por Multvisión detalles de lo sucedido. "Esto pasó entre las 6.30 y 6.40, mis hijas esperaban que llegue el colectivo, viene esta señora, la empuja a mi hija más grande, la da contra otra nena que estaba en la parada. Mi hija se da vuelta y le pregunta ¿Señora que le pasa?"

"La señora empezó a insultarlas a decirle un montón de malas palabras, le pega una cachetada, sale este chico a defenerlas, le dice por que le pega a la nena, mi otra hija también le dice ¿Por qué le pega a mi hermana? Tambien le pega una cachetada. Con un pote de yogurt o flan le pega en la cara, le lastima el cachete. No intervino más nadie".

El hecho de extrema violencia ocurrió en Mitre y Entre Ríos. "Una tiene 15 años recién cumplidos y 12 años la más chica. Algo se acuerdan, estaban asustadas, la más chiquita no paraba de llorar. Se acuerdan que era una señora de unos 40 años, vestía un patalón azúl chupin con roturas, campera roja o bordo, zapatillas negras, tenía anteojos, no tenía dientes la señora, venía con un nene entre 5 y 4 años, el nene tenía uniforme azúl, tenía una mochila chiquita azul con dibujos de Paw Patrol, el nene tenía anteojos redonditos color azul, los compañeros salieron en busca de ayuda, unos se fueron detrás de la señora hasta que llego la policía, la policía las contuvo hasta que yo llegué, no pudieron dar con la señora", dijo por Multivisión.

Posteriormente la mujer contó "Fui a pedir cámaras, no quiero que quede impune. Mi hija más chica tiene miedo ya va a esa escuela hace 3 años, hace 3 años toma el colectivo en la misma parada, jamás paso nada. Mi hija no entendía que estaba pasando no les dijo nada".

En busca del chico que intervino, contó que una de sus hijas le dijo que sacó su celular y también lo agredió y trató de sacarle el celular. Espera encontrarlo para agradecerle pero también que la ayude a identificarlo.

Las lesiones que tienen sus hijas no son tan graves pero podrían haberlo sido. "La mayor tiene lastimada la oreja, la más chica tiene un hematoma y un chichón en la cabeza que no sabe con qué le golpeó ahí".

Volviendo a lo que es la denuncia y el pedido de cámaras, contó: "anduve pidiendo la cámara y fue a la primera a hacer la denuncia. Me dijeron que la fiscalía de turno iba a tomar medidas y le pregunté si iban hacer algo. Me dijeron que iban a a ver las cámaras, que justo hay una camara del 911, pero la denuncia no llegó a la fiscalía".