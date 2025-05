Medicamentos vs. comida: La indignante elección que denuncian los jubilados en Salta

Jubilados salteños se movilizaron en la Plaza 9 de Julio para visibilizar la crítica situación económica que atraviesan. Denuncian ingresos "miserables" que no alcanzan para cubrir la canasta básica y exigen que la jubilación mínima se eleve a por lo menos 1.300.000 pesos.

"Los remedios han quedado atrás ya. Si va a comprar los remedios, ya no tiene para comer"

Durante la protesta, varios manifestantes dialogaron con QuéPasaSalta y relataron con angustia la realidad que enfrentan mes a mes. “¿Cuánto debería ganar hoy un jubilado para vivir bien? Para vivir bien. Por lo menos un millón y medio de pesos. Para tener una vida, no digo aliviada, pero sí acercarse a lo mínimo”, sostuvo uno de los presentes.

Otro jubilado contó que cobra apenas 32.000 pesos por mes, una cifra que, según explicó, no le alcanza "ni para la olla". “¿Cuánto vale un kilo de carne ahora? 14.000, 13.000 pesos. ¿Y cómo hace para llegar a fin de mes? Y bueno, nos damos vuelta como podemos. A veces comemos carne, a veces no comemos. Los remedios han quedado atrás ya. Si usted va a comprar los remedios, ya no tiene para comer", expresó con resignación.

"Basta de hacer hambrear a los jubilados”

El reclamo también apuntó contra el desfasaje entre la canasta básica y los haberes que perciben: “La mínima tiene que ser 1.300.000. No puede ser que cobren miseria, un sueldo miserable de 300.000 pesos. ¿Para qué alcanza? No alcanza para nada. Entonces, lo que nosotros decimos es basta de hacer hambrear a los jubilados”, reclamó un salteño presente en la marcha.

“La canasta básica, según el Gobierno, es más de un palo. Y le está dando a un jubilado 300 o 400 mil. Es algo irrisorio”, concluyó.