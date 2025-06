"Messi es como Michael Jordan", la confesión del actor Owen Wilson tras conocer a Lionel

Messi es una de las leyendas que trasciende las fronteras del deporte y genera admiración en grandes y chicos por igual. En las últimas horas, la estrella de Hollywood, Owen Wilson, estuvo invitado en el programa Jimmy Kimmel Live! y contó el detrás de escena de su encuentro con el legendario delantero con pasado en el Barcelona y el PSG.

El encuentro con el capitán de La Scaloneta fue en septiembre de 2023, en una jornada en la que Las Garzas derrotaron a Los Ángeles FC, en condición de visitante. “Estábamos muy emocionados. Yo, particularmente, estaba como fuera de mí, totalmente exaltado”, relató el protagonista de éxitos como Marley y yo, Zoolander, Una Noche en el Museo o Medianoche en París.

“Cuando Messi estaba saliendo al campo de juego, todo parecía una escena de una película de John Hughes, como 'Bonita en Rosa'”.

Siguiendo con su relato y despertando la risa del público presente, el artista agregó: “En un momento, sentí que me estaba mirando, y pensé ¿me está mirando a mí?. Me di vuelta para ver si era a otra persona… pero no, era a nosotros. Entonces empezó a caminar hacia donde estábamos”.

Fue en ese momento en que el argentino les firmó la camiseta a sus hijos y luego le dio un abrazo al actor. “Sinceramente fue el momento en que más me emocioné por conocer a alguien, es como tener a Michael Jordan ahí”, subrayó.

Wilson reveló la charla íntima que mantuvo con sus hijos durante el regreso a sus hogares; “Me dijeron Messi nos firmó la camiseta y yo les decía: ¿No vieron que me abrazó a mí”, señaló entre risas.