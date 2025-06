¡Adiós Cacho! Los Palmeras confirmaron la desvinculación del vocalista

La tensión entre el vocalista Rubén "Cacho" Deicas y la popular banda, Los Palmeras no parece tener fin. Se debe recordar que Cacho acusó al acordeonista de enviarle una carta a documento para desvincularlo del grupo. El conjunto respondió a través de un comunicado oficial y explicó como sigue el vínculo profesional entre ellos.

En enero, el emblemático vocalista de la banda, sufrió un ACV isquémico que lo mantuvo internado durante cinco días y en medio de su delicado cuadro de salud, Camino acusó a los allegados de Deicas de impedir el contacto con él. En este contexto, Luciano, hijo del cantante, salió al cruce vía Instagram y se generaron roces entre su padre y la banda.

Mientras Cacho afrontaba su recuperación fuera del hospital, la banda siguió adelante con sus presentaciones y sumaron temporalmente a Pablo López, un músico de San Genaro que se unió al grupo en 2021.

Deicas no volvió a integrarse al grupo y a través de su cuenta oficial de Instagram (@cachodeicasoficial) develó que le llegó una carta documento por parte del acordeonista, solicitándole disolver el vínculo alegando incumplimiento laboral tras no haberse presentado a los shows pautados ni a sus tareas, algo que ya se le habría planteado informalmente en reiteradas ocasiones desde su ACV.

Cacho contó que que le solicitaron cumplir con ciertos requisitos para reincorporarse a la banda, pero señaló que esos pedidos atentaban contra su proceso de recuperación y restringían su libertad de expresión en redes sociales por lo que decidió no acceder a las exigencias establecidas.

"Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden", denunció el vocalista

Tras su descargo, Los Palmeras no tardaron en responder con un comunicado oficial, en el cual aseguraron que intentaron contactarlo para interiorizarse sobre su estado de salud luego del ACV que sufrió a comienzos del año.“Sorpresivamente recibimos de su parte, en fecha 22 de mayo del 2025, una carta documento donde describía su delicado estado de salud y sus impedimentos”, informaron al comienzo de la carta compartida en la red social.

Por su estado de salud, la sociedad que conformamos entró en una de las causales establecidas en la norma para proceder a su disolución”. En esta misma línea, los integrante de Los Palmeras argumentaron su decisión: “(Deicas) no puede desarrollar la actividad que constituye su objeto, que es fundamentalmente la actuación en eventos artísticos y musicales, tanto en el país como en el extranjero, y la producción y comercialización de fonogramas”.

“Se le hizo saber entonces, por carta documento remitida en el mes de mayo del corriente año al Sr. Rubén Deicas que, dada su delicado estado de salud a partir del desafortunado hecho que le ha tocado vivir, y el cual él mismo describe en carta recibida en fecha 22 de mayo de 2025, y siendo uno de los socios obligados al cumplimiento del objeto del contrato social, pero estando impedido por motivos de salud para hacerlo, y sin que exista una fecha siquiera posible y/o probable para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones como socio, que corresponde proceder a la inmediata DISOLUCIÓN de LOS PALMERAS PRODUCCIONES S.R.L.”, detallaron a continuación.

Pese a la postura que tomó el conjunto musical, los artistas aseguraron: "Los Palmeras seguirá cumpliendo con todos y cada uno de sus compromisos, tal como lo ha hecho hasta la fecha, brindando alegría desde los escenarios a la gente”.