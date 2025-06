Alarma por las muertes de motociclistas, el 70% de las víctimas fatales no usaba casco

Dentro del mes de la seguridad vial se llevó adelante el simposio sobre "Motociciclstas Usuarios Vulnerables del Tránsito", el que se dieron detalles de la problemática y se presentaron algunas ideas a fin de frenar esta situación que deja familias destruidas ya sea por la perdida de una vida o por lesiones permanentes, que incluso inhabilitan a las personas.

Adrián Sánchez Rosado, director General de Seguridad Vial de la policía, habló con los medios y explicó el trabajo que se viene abarcando a lo largo de este mes. "Este simposio tuvo muchas actividades educativas y preventivas y esta es una de ellas. También multiplicamos nuestras tareas operativas y de fiscalización. En este simposio como usuario vulnerable de la vía pública está la motocicleta, lamentablemente la estadística lo está marcando así, el 61% de las víctimas fatales son usuarios de motocicleta y esto es algo que lo venimos trabajando para tratar de que esta siniestralidad merme y baje a 0 en víctimas fatales".

El Secretario brindó datos estadísticos en materia de siniestralidad en lo que va del 2025. "Tenemos 61 víctimas fatales, no es algo exclusivo de Salta ni de la república Argentina, es algo mundial, practiamente en un año 1.400.000 mil personas pierden la vida".

En Argentina en el 2023, fueron 4400 personas, mientras que en el 2024, 3600 personas. "Realmente es un número significativo de familias que se quedan sin un ser querido, así que seguimos trabajando, tratando de sumar esfuerzos, trabajando junto a PAVICEI, junto a las distintas municipales de tránsito, subsecretaría de Seguridad Vial, Agencia Nacional de Seguridad Vial, tratando de sumar la mayor cantidad de esfuerzos con las escuelas que nos invitan desde jardínes de infantes, tendiente a educar a los chicos y a tratar de cambiar esta cultura vial que viene siendo realmente muy problemática".

Consultado por las responsabilidades en un siniestro vial puntualizó "En el triangulo de la siniestralidad vial donde está el factor humano, está el factor mecánico y el ambiental, el factor humano está ocupando el 95% en responsabilidad en los disitintos siniestros viales".

Puntualizando en los motociclistas como usuario vulnerable dio cifras que alarman y aseguró que el uso del casco es fundamental. "En cuanto a víctimas fatales en motocicleta, el 70 % no llevaba el casco colocado o correctamente abrochado, realmente es un dato muy importante a tener en cuenta. No somos invencibles con el casco, pero tenemos ua marcada merma en cuanto a los daños, porque la mayor parte de lesiones se producen en la cabeza, como siendo la persona que sale despedida de la motocicleta, lo primero que golpea es la cabeza y en el pavimento, en los cordones, con lesiones graves, permanentes, terapia intensiva, respiración mecáncia, relamente son graves las lesiones de la gente que no utiliza el casco" cerró por Multivisión.