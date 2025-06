Chalabe: “Los trapitos son totalmente extorsivos y vamos a trabajar con la Policía”

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Salta, Juan Chalabe, afirmó que los "trapitos" operan de manera “totalmente extorsiva, ilegal y violenta”, y adelantó que el municipio trabajará en conjunto con la Policía de la Provincia para erradicar esta práctica.

Esta semana el Concejo Deliberante también se pronunció en contra de ellos aunando criterios con la Municipalidad. Desde el año pasado, los vecinos vienen denunciando que han incrementado la cantidad de trapitos en la ciudad como así también el nivel de violencia que mantienen.

“Tenemos un diagnóstico claro, un mapa de dónde operan los trapitos. No hablamos de los permisionarios del estacionamiento medido, que están debidamente identificados con chaleco y boleta municipal. Los trapitos trabajan de forma absolutamente ilegal”, sostuvo Chalabe.

“Es importante aclarar que el cobrador del estacionamiento medido es un permisionario oficial. El trapito no lo es. El trapito no cuida autos, sino que genera una amenaza implícita: si no pagás, te arriesgás a que te rompan el vehículo” aseguró.

Chalabe indicó que ya se encuentran zonificados los sectores donde estos grupos actúan con mayor frecuencia, y mencionó específicamente lugares como el Paseo Güemes, la Balcarce, alrededores del Parque San Martín y la avenida Reyes Católicos. “En muchos casos, se paga no para que cuiden el auto, sino para que no lo dañen. Es una situación de abuso, de violencia. Y el intendente Emiliano Durand nos pidió ser absolutamente inflexibles: no va a haber negociación posible”, aseguró.

El jefe de Gabinete confirmó que el municipio no tiene competencia directa en materia de seguridad pública, pero que ya se están realizando reuniones con el ministro de Seguridad de la Provincia, Gaspar Solá Usandivaras, y con las fuerzas policiales para avanzar en operativos conjuntos.

"El intendente Emiliano Durand nos pidió ser absolutamente inflexibles: no va a haber negociación posible”

“Vamos a actuar con la Policía. La Municipalidad no puede tolerar que esto siga ocurriendo. No vamos a permitir que estos grupos sigan operando de esta forma”, remarcó.