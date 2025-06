Francos respondió a Cristina Kirchner: "Desde prisión quizás no ve todos los números"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió este domingo a las críticas lanzadas por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien había cuestionado con dureza la situación económica del país y la estrategia del Gobierno nacional.

En declaraciones radiales, Francos defendió el rumbo económico adoptado por la gestión de Javier Milei, y apuntó contra la exmandataria señalando: “Seguramente en prisión no debe recibir todos los números de la Argentina. No sé de dónde los saca ni quién se los manda”.

La afirmación fue en referencia a los cuestionamientos que Cristina publicó el sábado en su cuenta de X (ex Twitter), donde, desde su residencia en Recoleta —donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad—, aseguró que "más de la mitad de los argentinos no llega a fin de mes" y acusó al Gobierno de retener fondos de las provincias.

"Fijate, porque ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer, y arriba los números no te cierran. Ni en dólares", escribió la exvicepresidenta. El posteo cerró con una frase dirigida al presidente Milei: "Ya sabemos que sos cruel. Lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida”, en alusión a un reciente comentario del mandatario donde reconocía su "crueldad" hacia los sectores políticos que denomina “kukas” y los empleados públicos.

Frente a estos señalamientos, Francos salió al cruce y destacó que los indicadores muestran señales de recuperación: “Ha habido una mejora sustancial en la economía. Hay un crecimiento del consumo y del producto. Cuando uno compara mes a mes, se nota un crecimiento importante”, sostuvo.

El jefe de Gabinete también respaldó el criterio de equilibrio fiscal que aplica el Gobierno como piedra angular del programa económico.

En este contexto, el cruce entre Francos y Cristina Kirchner vuelve a poner en primer plano la grieta entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo, en una disputa que combina elementos judiciales, económicos y simbólicos.