Desalojo de puestos de comida: "No se trata de perseguir, sino tener orden", dijo Durand

Novedad de esta semana ha sido el proceder de la Municipalidad de Salta, tanto con el retiro de un carro de papas con queso en Av. Belgrano y calle Siria, como también la orden de desalojo a aquellos carros ilegales de comida instalados en el parque San Martín.

Al respecto el intendente Emiliano Durand se refirió a este tema en el diálogo que mantuvo con el móvil de InformateSalta, donde dijo que aquí no se trata de una persecución en la actividad de la gente, sino de poner orden y garantizar la seguridad de quienes consumen alimentos en la vía pública.

Primeramente aclaró que a quienes venden productos comestibles “hay que exigirles requisitos mínimos, porque lo más importante es preservar la salud de los salteños”, impulsando desde la comuna que quienes trabajen con comida hagan los cursos gratuitos de manipulación de alimentos.

Algo que ponderó es que no solo se trata de saber mantener la cadena de frío, sino que son múltiples los factores a tener en cuenta para preservar la salud de la gente, lo cual piden cada vez que intiman a estos vendedores. “Cada vez que se intima a un emprendedor que vende productos comestibles en la calle, se lo intima tres o cuatro veces, previo a ser efectiva la notificación, se lo invita, se le habla, se de da opciones”, subrayó.

Reconociendo que muchos de los carros del parque a desalojar son considerados como ‘tradicionales’, Durand remarcó que si bien puso no pasar nada grave, “también puede pasar, porque no hay conocimiento, porque no cumplen los requisitos, entonces salen los chicos en colegios, van, comen ahí, se intoxican y el reclamo legítimo va a ser que la municipalidad controle”, ejemplificó el riesgo.

Indicando que desde su gestión son conscientes que muchos no tienen posibilidades económicas o dificultades, contando con ayudas desde el municipio en distintos programas, Durand sentenció: “Aquí es todo con lógica y sentido común, no se trata ni de perseguir a un emprendedor, ni tampoco que se haga lo que se quiera, una ciudad tiene que tener orden”.

“Nosotros reclamamos que todos cumplan los requisitos, al emprendedor, a un negocio grande, a uno del shopping, lo importante es cuidar la salud”