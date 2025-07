Carro de papas con queso: No tenían agua, cocinaban en la vereda y usaban piedras como mesas

Noticia que impactó en la opinión pública de la ciudad de Salta fue la novedad que el puesto de venta de papa con queso ubicado en las esquinas de Av. Belgrano y calle Siria fue removido de su lugar, al no contar con las habilitaciones correspondientes.

Al respecto de este caso InformateSalta estuvo conversando con Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos quien primeramente enfatizó que este trabajo es resultado de un trabajo “que venimos haciendo haciendo en diversos puntos de la ciudad desde el inicio de la gestión, como procedimos en calle Vidt y Olavarría, frente a plaza Independencia, en calle Gato y Mancha, y otros puestos de Av. Romero”, ejemplificó.

Estos operativos se hacen luego que se hacen notificaciones, se brindan alternativas, posibilidades, prórrogas pero se llega un punto donde se agotan las instancias y se procede al levantamiento, en este caso por salubridad. “En el carro no tenían un tanque de agua para la higienización de las manos, la preparación para la cocción en la vía pública no estaba autorizada; tenía una autorización de venta de comida al paso pero ya habían piedras como mesas y sillas, eso no era lo que estaba autorizado”, enlistó las irregularidades.

Además sumó que el retiro se hizo conjuntamente por un trabajo articulado con Trenes Argentinos, debido a que ahora las formaciones están haciendo recorridos más habituales y constantes, se procedió al despeje de todo aquellos que pueda ser motivo de conflicto al paso del tren. “Puede haber un peligro en caso de accidente”, argumentó.

Más operativos

Carral también se refirió a las actuaciones hechas sobre el canal de Av. Romero en zona sur donde, tras un censo y notificaciones, “detectamos puntos desocupados, más de 15 puestos que se levantaron y ahora trabajamos para que el resto se adecúe, deberán presentar una propuesta para adecuarse, continuar o sino se hará el levantamiento; lo mismo en Gato y Mancha, donde hay varios puestos”, anticipó.

Mismas acciones continúan por la zona del parque San Martín, espacio de donde llevan decomisados “más de 15 carros de choripanes y pochoclos, algunos con una insalubridad tremenda, con roedores en los carros; como no tienen cierre hermético y las palmeras del parque son nidos de roedores, estos bajan por las noches”, subrayó.

“El problema es que nosotros los sacamos y estos ambulantes consiguen otros carros al instante, es una constante pero seguiremos ordenando el espacio público”