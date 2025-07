El PAMI no atenderá en el Hospital Militar: "Es todo extraño, de repente, y sin previo aviso"

Noticia que sigue siendo tema de atención fue el anuncio del PAMI, que dejará de brindar atención médica a los afiliados en el Hospital Militar de Salta, medida comunicada sin previo aviso mediante una carta documento enviada por la empresa prestadora Tisec S.R.L., lo que generó una fuerte preocupación entre pacientes y personal médico.

Entre las repercusiones del tema, el doctor Bernardo Biella estuvo hablando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde dijo que le llamó la curiosidad la cuestión de las inspecciones por parte del PAMI como causal eventual de la suspensión de la atención, como también reconoció su preocupación del futuro de los pacientes.

Sobre la cuestión de las inspecciones, señaló que el PAMI hace inspecciones ante algún problema, denuncia o eventualidad, con revisiones que son completas a las instituciones médicas, dando plazos de 90 días para ponerse en punto, con una nueva inspección en cualquier momento de ese tiempo para dar el okey si está todo arreglado o definir alguna sanción o prescindir el vínculo.

“Yo pude hablar con directivos del equipo que estaba atendiendo en el Hospital Militar y me comentaron que pasaron varias inspecciones pero no tenían ninguna otra inspección o pedido del PAMI para tratar tal o cual tema”, aseveró Biella agregando que “ellos escucharon de un problema de colchones pero no habían recibido notificación al respecto; la suspensión tomó de sorpresa, no tenían ningún pedido de mejora de calidad de atención”.

Más allá del caso, Biella apuntó su preocupación al futuro de los pacientes, entendiendo que son adultos mayores y por tanto “requieren un trato especial, vienen golpeadas por la vida, necesitan empatía y acercamiento, se curan no solo con antibióticos sino también con calidez humana que la necesitan con la asistencia, ellos son especiales”.

A modo de ejemplo, contó que tuvo la visita de un paciente del Hospital Militar quien precisaba una cirugía en agosto y ahora no sabe qué le pasará. “Nos pusimos a ver su caso, lo van a reasignar otra clínica con otro cirujano, con otros tiempos, en medio de la angustia deben recomenzar todo de vuelta, debe repetir todo con otros médicos y laboratorios”, subrayó para concluir.

“Es todo extraño, de repente, sin previo aviso ocurre esto, con una nueva asociación de clínicas de Salta que no la conocíamos”