“Si no somos flexibles, no trabajamos”, comerciantes apuestan a vender en cuotas

Quienes recorren el centro de la ciudad pueden notar un fenómeno cada vez más evidente: cada vez más vidrieras exhiben productos con el cartel de “cuotas sin interés”.

La estrategia apunta a facilitar el acceso a bienes y servicios, apelando a un hábito que se vuelve clave en estos tiempos: pagar “de a pedacitos”

Carol Ramos, de la Cámara de Comerciantes Unidos quien, en diálogo con InformateSalta, recalcó esta apuesta que están haciendo a mover la actividad mediante promociones con cuotas. “Hay que impulsar las ventas, porque están muy bajas, y más para los costos que tenemos”, indicó.

A esto mencionó que la gente “está buscando que no le hagan recargos, a veces es imposible, no todas las tarjetas son blandas”. También indicó que ese ‘sin interés’ no siempre es así, con el comerciante absorbiendo esos costos, pero que “debemos asumir ese costo financiero, si no somos flexibles, no trabajamos y no ingresa dinero”.

No obstante, Ramos ponderó que el tener cuotas sin interés “ayuda, flexibiliza y hace que entre gente cuando hay cuotas; igualmente, cuando no hay mucho circulante, ni con cuotas ni con nada entra, porque ya están agotadas las tarjetas”, mencionó de cómo es el método de compra que usan los salteños.

“Las cuotas venden, una cosa es pagar a pedacitos todos los meses y otra paga todo; si no hay cuotas no se compra”