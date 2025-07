Urtubey, candidato a senador: "Entendí que no podía correrme ni mirar al costado”

Tras una pausa en los últimos años, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey regresa a la acción plena en la política, al anunciar que se presentará como candidato a senador nacional, encabezando una contienda “anti Milei” para llegar al Congreso.

Luego de confirmar su intención de participar de las elecciones de octubre, Urtubey estuvo charlando con CNN Salta -94.7 MHZ- donde primeramente enfatizó las razones que lo llevaron a competir en los comicios, como referente de ese espacio que se opone a la gestión del presidente de la Nación.

“La situación que vive Argentina no deja espacio para correrse, entonces, gran parte de los partidos y dirigentes con los que venimos trabajando, me plantearon la necesidad que me ponga al frente de esta posición”, aseguró del pedido que le hicieron para representarlos.

A esto agregó que llega un momento donde “más allá de la voluntad personal, está la responsabilidad y entendí que no podía correrme a un costado, hoy el gobierno destruye el tejido social de Argentina, no hay políticas sociales y ante eso, quienes tenemos el deber de representación, no podemos mirar al lado”.

“Las cosas que se están haciendo, se hicieron en el proceso militar, con Videla, hoy son con este gobierno”.

Aquí, Urtubey indicó que en ese frente confrontativo al gobierno nacional, es intención que formen parte “todas las fuerzas” que lo deseen, confiando que el Partido Justicialista, dentro de su intervención, también se sume. “Cuesta que dirigentes de partidos de origen, vinculados a lo social, no jueguen claramente una posición contraria a este gobierno”, apuntó.

Por último y consultado sobre Alfredo Olmedo, quien también anticipó su candidatura desde La Libertad Avanza, Urtubey aceptó la competencia a través de las urnas. “Si aparecen candidaturas entre quienes representen a Milei, discutirán entre ellos quién representa mejor lo de ellos; nosotros tenemos nuestra posición, somos opositores y tenemos la obligación de construir un futuro”, concluyó.

“Si llego a ser senador, voy a seguir apoyando al gobernador Gustavo Sáenz y a todo su equipo, cuentan con mi apoyo”.