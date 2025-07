Emiliano Durand confirmó que se presentará para la reelección

En las últimas semanas, Emiliano Durand, se mantuvo activo en redes sociales mostrando cómo recorre la ciudad y el trabajo que deben realizar en diferentes puntos de la ciudad para avanzar en una mejora.

Esta vez, el intendente respondió en un video de Instagram, las inquietudes de los salteños sobre diferentes situaciones. Entre ellas, le consultaron si se presentará como candidato a gobernador para ocupar el actual sillón que está a cargo de Gustavo Sáenz.

Lejos de esquivar la respuesta, Durán aseguró: “quiero transformar la ciudad, no lo hago en dos años que me falta”. A esto agregó que “en un contexto difícil están haciendo cosas enormes” y sabe que “en seis años más, a la ciudad la pone arriba”.

“Si me preguntan en dos años donde me veo. Si, me presentó nuevamente a Intendente” adelantó a sus seguidores en redes sociales.