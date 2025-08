La inflación de julio cerraría por debajo del 2% pese a la suba del dólar

A pesar de la fuerte suba del dólar oficial durante julio, que acumuló un avance del 14%, la inflación del mes se mantendría nuevamente por debajo del 2%, según estimaciones de las principales consultoras económicas de la city porteña.

El dato consolidaría una tendencia de desaceleración de precios que comenzó en mayo, aunque analistas advierten que el contexto de volatilidad podría modificar el escenario en los próximos meses.

De acuerdo con proyecciones de LCG, Fundación Libertad y Progreso, C&T Consultores, Equilibra y Analytica, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio se ubicaría entre 1,8% y 1,9%, por encima del 1,6% registrado en junio, pero aún en niveles históricamente bajos.

La presión provino principalmente de aumentos estacionales y regulados, mientras que el salto del tipo de cambio todavía no tuvo un impacto pleno sobre los precios minoristas.

“La volatilidad cambiaria de julio no se trasladó a los precios, lo que permitió que el IPC volviera a estar por debajo del 2%. No obstante, hay que ser prudentes. La suba del tipo de cambio señala que hay presiones a la depreciación del peso que, si no se corrigen, podrían empezar a notarse en otros precios de la economía”, advirtió Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

Desde esa misma entidad vincularon el aumento de la incertidumbre a una serie de eventos ocurridos durante el mes: el fallo judicial adverso en el caso YPF, la aprobación en el Congreso de un paquete de reformas que pone en duda el equilibrio fiscal, y la tensión cambiaria tras el vencimiento de las Letras de Financiamiento del Tesoro (LEFIs), que incrementaron la cantidad de pesos en circulación.

El analista financiero Andrés Reschini sostuvo que será clave observar si en agosto el agro aumenta el ritmo de liquidaciones, lo cual podría aliviar la presión cambiaria. También destacó que el calendario electoral —con elecciones en Buenos Aires en septiembre y legislativas nacionales en octubre— puede condicionar el humor de los mercados y afectar las expectativas inflacionarias.

