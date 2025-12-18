A casi dos meses de la muerte del obrero en Av. Uruguay, la madre pidió justicia

En diálogo con El Murishow, la madre de Enrique Burgos, Teresa, aseguró que hasta el momento la empresa no les dio respuestas sobre el lamentable hecho y agregó que no le han dado novedades acerca del caso.

“Hasta ahora no tengo noticias de anda, nadie me dice nada. Voy al Poder Judicial y me dicen que están en investigación” aseveró la madre desde la justicia, mientras que “la empresa no la habló desde lo que pasó”.

Enrique Burgos murió el pasado 21 de octubre tras un derrumbe en la obra ubicada en avenida Uruguay al 600. El proyecto, según indica el cartel de obra, lleva la firma del estudio de arquitectos López Marcuzzi, cuyos responsables figuran como Soledad y Pilar López Marcuzzi. Además, según confirmaron a nuestro medio desde UOCRA, la obra era ejecutada por la contratista Cornejo.