Vecinos de Los Profesionales indignados: Lo detuvieron robando y a las horas quedó libre

El martes por la noche los vecinos de B° Los Profesionales se vieron alertados por un hecho delictivo en manos de un sujeto que no sería la primera vez que delinque en el lugar

Los vecinos aseguraron que ya fueron victimas del hombre en reiteradas ocasiones. En esta ocasión lograron atraparlo y quedó a disposición de la justicia.

Sin embargo, horas después lo fotografiaron nuevamente en libertad generaron temor. “Estamos indignados” aseguraron.

Según la información que aportaron los vecinos, sería culpable de al menos cuatro robos. Este martes entró, rompió cuatro autos, se metió a una casa, habría sustraído una Air Fryer , salió con una hidrolavadora y ahí lo agarraron.