El papá del niño atropellado en Cachi pide justicia y mayor control vial

El martes 29 de julio, en Cachi, Sebastián Ávalos contó que la madre de su hijo salía del cajero y se dirigía a tomar un remis para volver a casa, cuando un vehículo que circulaba a gran velocidad se subió a la vereda y atropelló a Pablito, su hijo. Actualmente, el niño continúa internado en una sala y deberá realizar más estudios para determinar el tratamiento a seguir.

“Hay que esperar a que le den el alta y que pueda reincorporarse un poco más para evaluar qué tratamiento le corresponde”, explñicó.

Respecto al turista involucrado, este ofreció 80 mil pesos a la familia que igual presentó la denuncia.

“Como padre, pido que no solo en Cachi, sino en los distintos pueblos del valle, se implemente un mayor control por parte del personal de tránsito”, solicitó a la vez que reclamó celeridad en la justicia.