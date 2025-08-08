¡Ya podés practicar para las elecciones! Se usará Boleta Única Papel por primera vez

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Salta habilitó un simulador para que los votantes puedan familiarizarse con la Boleta Única en papel, que será utilizada por primera vez en las elecciones del 26 de octubre. Esta herramienta está disponible tanto en formato digital como de manera presencial.

El secretario electoral Juan Pablo Acosta informó en FMAries que el simulador puede utilizarse a través del sitio oficial www.electoral.gob.ar, y que también se colocaron tres computadoras en la sede de calle Deán Funes 140, donde la gente puede acercarse a practicar su voto.

"Desde este lunes, el espacio está abierto de 7:30 a 20:00 horas todos los días. También vamos a estar en ferias y eventos como Potencia, en Tartagal y Salta capital, y en La Rural, ofreciendo asistencia personalizada", explicó Acosta.

Este nuevo sistema elimina el cuarto oscuro y las boletas múltiples. El día de la elección, el votante deberá presentar su DNI, recibir una boleta única con todos los candidatos, marcar su opción con una birome detrás de un biombo, doblarla y colocarla en la urna.

En esta oportunidad se elegirán senadores y diputados nacionales por Salta, por lo que las autoridades recomiendan que la ciudadanía practique el procedimiento con anticipación para evitar errores o demoras el día del voto.