El "Albo" con dos cambios para recibir a Los Andes

Con el objetivo de mantenerse entre los mejores de la zona, Gimnasia y Tiro recibirá a Los Andes este domingo desde las 17 en el Gigante del Norte.

El equipo dirigido por “Teté” Quiroz buscará hacerse fuerte en casa para sumar de a tres y seguir en la pelea por un lugar en el reducido rumbo a la Primera División.

Por su parte, el conjunto visitante llega motivado tras vencer a Racing de Córdoba, y se encuentra a solo dos puntos de ingresar al reducido, lo que anticipa un duelo clave.

Para este compromiso, el Millonario presentará dos modificaciones respecto al equipo que cayó ante Tristán Suárez. En defensa, Gabriel Díaz volverá al once titular en lugar de Adolfo Tallura. En el mediocampo, Walter Busse reemplazará a Nicolás Rinaldi, quien debe cumplir una fecha de suspensión. El resto del equipo será el mismo que jugó la última fecha.

Formación confirmada: Federico Abadía; Ivo Chávez, Manuel Guanini, Gabriel Díaz y Lautaro Montoya; Matías Birge, Walter Busse, Jonás Aguirre y Fabricio Rojas; Nicolás Contín y Renzo Reynaga.