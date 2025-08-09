En un clima caliente en La Bombonera, Boca reaccionó sobre el final y empató el duelo ante Racing

En un clima caliente en La Bombonera, Boca reaccionó sobre el final y empató el duelo ante RacingDeportes09/08/2025
Boca y Racing igualaron 1 a 1 en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga profesional de Fútbol.
La Academia se puso en ventaja con gol de Santiago Solari, a los 75 minutos, y el Xeneize lo igualó por intermedio de Milton Giménez, a los 88.
El partido se jugó en La Bombonera y es arbitrado por Nicolás Ramírez. El mismo puede verse a través de ESPN Premium.
¡¡¡GOL DE RACING!!! SOLARI LA DESVIÓ Y ANOTÓ EL 1-0 ANTE BOCA EN LA BOMBONERA.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/GvUeX2orEs
¡¡EMPATA BOCA!! CENTRO DEL CAMPÉON DEL MUNDO Y CABEZAZO DE MILTON GIMÉNEZ PARA EL 1-1 ANTE RACING.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/75JF034xW3