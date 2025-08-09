En un clima caliente en La Bombonera, Boca reaccionó sobre el final y empató el duelo ante Racing

Boca y Racing igualaron 1 a 1 en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga profesional de Fútbol.

La Academia se puso en ventaja con gol de Santiago Solari, a los 75 minutos, y el Xeneize lo igualó por intermedio de Milton Giménez, a los 88.

El partido se jugó en La Bombonera y es arbitrado por Nicolás Ramírez. El mismo puede verse a través de ESPN Premium.

