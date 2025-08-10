Villa Soledad: Robaron camioneta en la vía pública y lograron ubicarla gracias a las cámaras de seguridad

En la madrugada de hoy, efectivos de la División Motoristas de Emergencias lograron recuperar una camioneta sustraída en Villa Soledad gracias al apoyo del Centro de Videovigilancia.

El hecho se inició tras la denuncia del propietario, quien advirtió que su vehículo había sido robado mientras estaba estacionado en la vía pública. Con el seguimiento virtual de las cámaras, el rodado fue localizado circulando por ruta provincial 26 y avenida Pontusi.

En el operativo se detuvo a un hombre de 42 años y a una mujer de 28, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía Penal N°4.