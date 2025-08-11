Se conocieron las identidades de las dos personas asesinadas en Tartagal

Ayer, dos hombres fueron asesinados a tiros, en dos hechos ocurridos con pocas horas de diferencia y en zonas cercanas a la ruta 86.

Testigos indican que un mismo agresor armado cometió ambos homicidios y huyó a bordo de una moto robada.

Las víctimas fueron identificadas como:

Fernando Gómez M., de 49 años y vecino de Mosconi, fue encontrado muerto dentro de un Fiat blanco, estacionado en el kilómetro 2 de la ruta 86, en las afueras de Tartagal. Fuentes extraoficiales señalan que habría sido asesinado en Mosconi y luego trasladado hasta ese lugar.

Gustavo Lira R., de 35 años y oriundo de Salvador Mazza. Fue hallado sin vida en el kilómetro 18, junto a la moto que habría utilizado para escapar. Habría sido víctima de un intento de robo

El primer episodio ocurrió poco después del mediodía, cuando vecinos alertaron que un hombre armado amenazaba a personas en la banquina de la ruta 86, frente a un asentamiento. Minutos después se escucharon disparos y se encontró el cuerpo de Gómez dentro del Fiat blanco.

A unos 15 kilómetros de distancia, en el kilómetro 18, fue hallado el cuerpo de Lira, quien al parecer había escapado en moto tras el primer ataque.

Un vecino relató que fue amenazado por el presunto agresor, quien le exigió las llaves de su moto bajo amenaza de muerte, reflejando el nivel de violencia de la jornada.

La policía continúa la investigación para esclarecer los hechos y localizar al sospechoso, que permanece prófugo.