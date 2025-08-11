Batalla campal y dos apuñalados en un partido amateur de fútbol: "Era un tumulto de gente golpeándose"

Hecho de gravedad que dejó el fin de semana fue lo ocurrido durante un encuentro de fútbol amateur disputado en el Club Norte, entre los equipos Los Puchos Locos y La Rejunta, que concluyó en una hecatombe, heridos, expulsados y la intervención de la Policía ante la batalla campal de los participantes.

Al respecto del hecho ocurrido, los propietarios del predio ubicado en Av. Reyes Católicos dieron su versión de lo ocurrido, mencionando que los equipos involucrados venían jugando este torneo hace tiempo, sin incidentes de esta índole alguna vez, habiendo sido ellos los que alertaron al 911.

“Estamos profundamente dolidos, es un hecho que no estamos acostumbrados, más allá que tenemos torneos o hay roces por los puntos, jamás se llegó a tanto”, señaló Emanuel, encargado del predio, en diálogo con Somos Salta donde agregó que esta pelea “fue un problema dentro de la cancha que se fue de las manos, una pena para nosotros que hacemos torneos hace cinco años, pero nunca vimos una situación semejante a esta”.

Según agregó, la trifulca entre los contrincantes comenzó dentro de un partido que definió como “áspero”, encuentro el cual “termina con expulsados, nosotros tratamos de separarlos, se encontraron afuera y todo escaló muy rápido, en un momento era un tumulto de gente golpeándose; se ve que en un momento alguien saca un elemento filoso y dos personas terminan lesionadas”.

Con esto, agregó que desde la organización de este campeonato “tenemos un protocolo, desactivamos estas cosas pero ahora se fue de las manos, lamentamos mucho esto, agradecemos a los otros equipos que nos dieron palabras de aliento y apoyo”, sumó para concluir.

“Nosotros llamamos a la Policía obviamente; no encontraron el elemento que provoca las lesiones, pero se ve que era cortante”