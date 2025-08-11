Obra del nuevo puente de Vaqueros: Moreno destacó que responde al crecimiento

Sociedad11/08/2025
Vaqueros puente Moreno

El intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, destacó el inicio de la obra del nuevo puente sobre el río, que comenzó en marzo de este año y tiene un plazo de ejecución de 24 meses. “En marzo de 2027 supuestamente tiene que estar terminada. Ya están haciendo los pilones para el primer puente y la verdad que viene bastante bien la obra”, indicó.

"Cuando entré había 3.400 habitantes y ahora es impresionante cómo se cuadruplicó”

El proyecto contempla la construcción de dos puentes, uno a 15 metros del actual, más una circunvalación de 4.000 metros que unirá la zona de Quirquincho con el puente. Según Moreno, la infraestructura ayudará a mejorar la circulación en una zona que ha crecido en tránsito y población. “Primero creció el parque automotor y después los inversores inmobiliarios. Hay mucho loteo y división de terrenos. Cuando entré había 3.400 habitantes y ahora es impresionante cómo se cuadruplicó”.

El actual puente, con más de un siglo de antigüedad, quedará para uso peatonal y ciclovía. “Ya había quedado chico de ancho. Si pasan los colectivos no puede pasar más nadie. Vamos a hacer una ciclovía hasta el otro puente para que sea un lindo paseo turístico y recreativo”, señaló el intendente.

Moreno pidió paciencia a los vecinos durante la ejecución. “Todas las obras pueden tener sus problemas. Va a haber inconvenientes, sobre todo en verano, pero es un trabajo en conjunto y se va a hacer la obra”, afirmó.

