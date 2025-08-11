Obra del nuevo puente de Vaqueros: Moreno destacó que responde al crecimiento

El intendente de Vaqueros, Daniel Moreno, destacó el inicio de la obra del nuevo puente sobre el río, que comenzó en marzo de este año y tiene un plazo de ejecución de 24 meses. “En marzo de 2027 supuestamente tiene que estar terminada. Ya están haciendo los pilones para el primer puente y la verdad que viene bastante bien la obra”, indicó.

"Cuando entré había 3.400 habitantes y ahora es impresionante cómo se cuadruplicó”

El proyecto contempla la construcción de dos puentes, uno a 15 metros del actual, más una circunvalación de 4.000 metros que unirá la zona de Quirquincho con el puente. Según Moreno, la infraestructura ayudará a mejorar la circulación en una zona que ha crecido en tránsito y población. “Primero creció el parque automotor y después los inversores inmobiliarios. Hay mucho loteo y división de terrenos. Cuando entré había 3.400 habitantes y ahora es impresionante cómo se cuadruplicó”.

El actual puente, con más de un siglo de antigüedad, quedará para uso peatonal y ciclovía. “Ya había quedado chico de ancho. Si pasan los colectivos no puede pasar más nadie. Vamos a hacer una ciclovía hasta el otro puente para que sea un lindo paseo turístico y recreativo”, señaló el intendente.

Moreno pidió paciencia a los vecinos durante la ejecución. “Todas las obras pueden tener sus problemas. Va a haber inconvenientes, sobre todo en verano, pero es un trabajo en conjunto y se va a hacer la obra”, afirmó.