¡Un abrigo, una sonrisa! Colecta de calzados para comunidades de Morillo

Distintas organizaciones impulsan una colecta solidaria destinada a comunidades de la localidad de Coronel Juan Solá en Morillo. La campaña busca reunir calzados en buen estado para niños y niñas, con el objetivo de brindar abrigo y mejorar su calidad de vida. La colecta se extiende hasta el 23 de agosto: “Toda ayuda sirve”.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con:

Laura Romano (S.A.P.L.R) : 387-4677177

: 387-4677177 Sonia (Fufisa) : 387-4492911

: 387-4492911 Elisa (M.S.F. – Orán) : 3878-644138

: 3878-644138 Francisca (Fund. Señales): 387-4125663

387-4125663 Alejandra (Fund. E.E. – Tartagal): 3873-645081

3873-645081 Keka (Asc. Jesús te Ama): 387-4762304

En la iniciativa participan, entre otros, la Fundación Fufisa, Mujeres sin Fronteras, Fundación Señales, Asociación Jesús te Ama y otras organizaciones que trabajan por la inclusión y la ayuda comunitaria.