¡Un abrigo, una sonrisa! Colecta de calzados para comunidades de Morillo

Solidaridad10/08/2025
calzados

Distintas organizaciones impulsan una colecta solidaria destinada a comunidades de la localidad de Coronel Juan Solá en Morillo. La campaña busca reunir calzados en buen estado para niños y niñas, con el objetivo de brindar abrigo y mejorar su calidad de vida. La colecta se extiende hasta el 23 de agosto: “Toda ayuda sirve”.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con:

  • Laura Romano (S.A.P.L.R): 387-4677177
  • Sonia (Fufisa): 387-4492911
  • Elisa (M.S.F. – Orán): 3878-644138
  • Francisca (Fund. Señales): 387-4125663
  • Alejandra (Fund. E.E. – Tartagal): 3873-645081
  • Keka (Asc. Jesús te Ama): 387-4762304
 En la iniciativa participan, entre otros, la Fundación Fufisa, Mujeres sin Fronteras, Fundación Señales, Asociación Jesús te Ama y otras organizaciones que trabajan por la inclusión y la ayuda comunitaria.

WhatsApp Image 2025-08-08 at 19.18.27

