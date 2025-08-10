¡Un abrigo, una sonrisa! Colecta de calzados para comunidades de Morillo

¡Un abrigo, una sonrisa! Colecta de calzados para comunidades de MorilloSolidaridad10/08/2025
Distintas organizaciones impulsan una colecta solidaria destinada a comunidades de la localidad de Coronel Juan Solá en Morillo. La campaña busca reunir calzados en buen estado para niños y niñas, con el objetivo de brindar abrigo y mejorar su calidad de vida. La colecta se extiende hasta el 23 de agosto: “Toda ayuda sirve”.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con:
- Laura Romano (S.A.P.L.R): 387-4677177
- Sonia (Fufisa): 387-4492911
- Elisa (M.S.F. – Orán): 3878-644138
- Francisca (Fund. Señales): 387-4125663
- Alejandra (Fund. E.E. – Tartagal): 3873-645081
- Keka (Asc. Jesús te Ama): 387-4762304
En la iniciativa participan, entre otros, la Fundación Fufisa, Mujeres sin Fronteras, Fundación Señales, Asociación Jesús te Ama y otras organizaciones que trabajan por la inclusión y la ayuda comunitaria.
Te puede interesar
Lo más visto