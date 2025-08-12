Fuerza Patria: las encuestas posicionan a Urtubey como el que tiene mejor imagen

A días de conocer finalmente quienes serán los candidatos a representar a la provincia por Salta en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, comienzan a avanzar las definiciones en los frentes.

En el Streaming de Punto Uno, el consultor político y director de Droit Consultores, Pedro Butazzoni, aseguró que el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey es el mejor posicionado dentro del Frente Fuerza Patria que cuenta también con la figura de Sergio Leavy y Emiliano Estada.

“Juan Manuel Urtubey es el que mejor mide en cuanto a intención de voto respecto de otros dirigentes del espacio como Sergio Leavy o Emiliano Estrada” aseveró el Consultor y mostró encuestas que lo respaldan ubicándolo como el mejor.