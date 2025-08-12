La caída de un potrillo en un pozo abre el debate sobre la tenencia responsable

A pesar de los grandes avances como sociedad respecto a la tenencia y protección de los animales, hoy seguimos viendo distintos hechos lamentables y crueles entre nosotros, de inescrupulosos e irresponsables, que no solo ponen en riesgo la vida de su animal sino la de terceros.

Uno de los hechos que cada tanto conocemos son los mal llamados accidentes que sufren los caballos o potrillos en lugares rurales y no tan rurales, donde existen pozos que no están tapados o con protección, provocando que el animal se precipite al interior. Esto fue lo que le ocurrió a un potrillito en en Orán.

El hecho, según reporta Expresión del Sur, ocurrió en la intersección de calles Yatasto y Dorrego, cuando un vecino dio aviso a las autoridades sobre la presencia del animal en peligro. De inmediato, efectivos del Grupo de Apoyo Policial, dependiente de la División Seguridad Urbana 2, acudieron al lugar para iniciar las tareas de rescate.

Con apoyo del personal de Caballería, lograron liberar al equino, que afortunadamente no sufrió lesiones y fue asistido en el lugar. La acción conjunta permitió que el potrillo recuperara la libertad y se confirmara su buen estado de salud.

Una vez más autoridades y protecciónistas insisten en la tenencia responsable.