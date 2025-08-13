Exámenes de residencias médicas: “Es una buena noticia que vuelva a la provincia”

Luego de detectarse irregularidades en los exámenes de ingreso a residencias médicas que se llevaban adelante a nivel nacional, el sistema de formación médica experimentará un cambio a partir del 2026, ya que según se decidió en COFESA, cada provincia se hará cargo.

El ministro de Salud de la provincia, Federico Mangione, informó en CNN Radio Salta que con esta decisión las provincias definirán a sus residentes a partir de los exámenes, algo que hace unos años se hacía.

Señaló que siempre estuvo en desacuerdo con la medida que el Gobierno nacional determine la cantidad de profesionales en cada especialización que irían al interior del país: “El Ministerio de Salud de Salta sabe la necesidad de especialistas, Nación te decía cuántos especialistas te daba y no era lo que necesitabas”.

“Vamos a fortalecer la formación en cuanto a necesidades, es el plan que tenemos para el 2026”.

“Es una buena noticia que vuelva a la provincia” dijo el ministro, y que, si bien ya no se contaría con la beca, la misma no significaba un gran aporte, ya que otorgaban una beca de $230.000, mientras que la provincia le paga a quien recién ingresa $1.500.000.

Profesionales en el interior de Salta

Una de las necesidades históricas que tiene el interior provincial es la falta de profesionales, en una provincia que tiene un espacio geográfico complejo en relación a otras provincias.

El ministro aclaró que no es cuestión de remuneración: “Están bien pagados”, sino que responde a la necesidad de contar con estrategias y herramientas para que los profesionales que viajen al interior se sientan respaldados, como ser la telemedicina.

Si bien todavía se requiere de profesionales con especialidades especificas en algunos nosocomios, de 147 vacantes se lograron cubrir 122, lo cual significa un avance: “Antes no llegaba al 50% de cobertura de los residentes que rindieron para estar”.

Adelantó que esta noche llevarán adelante un foro con la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Salta y 22 municipios, con el objetivo de incentivar a los jóvenes para que comiencen a viajar por el interior.