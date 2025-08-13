Afirman saber a quién pertenecen los restos hallados en Vaqueros

El pasado 26 de julio se produjo el hallazgo de restos óseos en un lote de Vaqueros, lo cual generó diversas conjeturas sobre a quien le pertenecerían.

Si bien se confirmó que los restos eran humanos, todavía no se cuenta con información oficial sobre la identidad de la víctima.

A pesar de esto, la madre de Matías Nehuén Marson, un cordobés desaparecido en 2024, afirma que se trata de su hijo.

El joven oriundo de Córdoba, quien vivía en Salta desde el 2023, desapareció en diciembre del año anterior. Su novia encontró una carta de despedido ese mismo mes y desde entonces su madre había denunciado su desaparición.

Los restos fueron encontrados cerca de un árbol, donde también hallaron una soga, además se encontraron pertenencias incluyendo una identificación del joven, informó El Tribuno.