Salta celebra el Bicentenario de Uruguay con la muestra artística "Bucho Vivas, Esencia"

El Consulado de Distrito del Uruguay en Salta invita a la comunidad a celebrar el Bicentenario de la Independencia de ese país con una destacada exhibición artística. Se trata de la muestra "Bucho Vivas, Esencia", una retrospectiva del trabajo del artista salteño Ramón Ángel Vivas, que se inaugurará este jueves 14 de agosto a las 19 horas.

"Bucho" Vivas, quien supo conjugar su profesión de médico con su pasión por el arte, desarrolló una larga trayectoria que lo llevó desde ser ilustrador en la Revista Cóndor hasta participar como invitado en la Primera Muestra de Arte Panamericano en Uruguay.

Sus obras se caracterizan por una madurez artística que logra transmitir una esencia vibrante a través de sus colores, llevando al espectador a experimentar emociones como el dolor, la paz y la libertad.

La exposición, que busca ser un puente cultural entre Salta y Uruguay, se realizará en la Fundación Salta, ubicada en General Martín Güemes 434, siendo una oportunidad única para que el público salteño conozca y disfrute del trabajo de este artista, cuyas creaciones logran capturar la metáfora de la provincia en cada pincelada.