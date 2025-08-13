Cafayate: Encontraron sin vida a un turista brasileño que estaba desaparecido

El joven de 24 años se encontraba desaparecido y su pareja había denunciado su ausencia.

Desde la Comisaría Primera de Cafayate se informó que Miguel Silva Deorce Vila Real fue hallado sin vida. El cuerpo del joven se encontró en una represa conocida como Finca el Tránsito y el personal de la División Lacustre logró rescatarlo.

El martes, la pareja del joven alertó por la ausencia tras una discusión, por lo que acudió a la Policía.

En el lugar trabajaron personal de criminalística y autoridades judiciales que supervisaron las diligencias en el lugar. Tras el recupero del cuerpo, la fiscalía ordenó la realización de la autopsia que permitirá establecer la causa precisa del fallecimiento.