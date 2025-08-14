Salud en el interior, desde Provincia buscan llevar más médicos y especialistas

Este miércoles se reunió en Casa de Gobierno la Mesa Multisectorial de Salud, integrada por autoridades provinciales, la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSa e intendentes de distintos municipios, para abordar la falta de profesionales y fortalecer la atención médica en el interior salteño.

Entre los temas tratados, se destacó la necesidad de ampliar la formación en Medicina, Enfermería y Nutrición, implementar becas para estudiantes de zonas alejadas y garantizar que, al recibirse, ejerzan en sus comunidades. También se presentaron avances del programa Extramuros, que ya atendió a 25.000 pacientes y realizó más de 200 cirugías fuera de la capital.

Otro de los ejes fue el equipamiento de hospitales cabecera con nuevos servicios, como diálisis y oncología, y la inauguración de áreas críticas en el interior, entre ellas la terapia intensiva en el hospital de Metán y la nueva guardia del hospital Güemes.

El presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, señaló que la escasez de médicos sigue siendo el principal problema en los centros de salud alejados, mientras que desde la Facultad de Ciencias de la Salud resaltaron que más del 40% de la formación se realiza en terreno, lo que permite a los estudiantes conocer de primera mano la realidad sanitaria de cada región.

En el encuentro participaron intendentes de localidades como Apolinario Saravia, Güemes, Cerrillos, Embarcación, Vaqueros, El Galpón, Colonia Santa Rosa, La Merced y El Carril.