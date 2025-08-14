En un contexto de ajuste, Cerrillos prioriza el pago de sueldos y servicios a vecinos

El intendente de Cerrillos, Agustín Borelli, analizó el complejo panorama financiero que enfrentan los municipios de Salta, destacando una marcada caída en la recaudación de recursos, con un contexto de ajuste que llegó las administraciones locales a acomodar sus estructuras y los servicios que brindan, en función de la escasa disponibilidad financiera.

Según publicó Nuevo Diario, en Cerrillos la recaudación propia de la comuna es fundamental para cubrir los costos fijos, principalmente los sueldos del personal. Sin embargo, el jefe comunal admitió que este año ha sido difícil avanzar en obras y adquirir equipamiento, a diferencia de 2023. En este contexto, se priorizó el mantenimiento de servicios básicos como la recolección de residuos, el alumbrado público y el bacheo.

Borelli explicó que la caída de recursos se debe, en gran medida, a la recesión económica. "No hay recuperación de la actividad económica, no hay reactivación de la inversión, y tampoco hay un acompañamiento en el crecimiento del poder adquisitivo de la comunidad. Entonces, la gente consume menos… y eso nos golpea directamente a nosotros", sostuvo el intendente.

El funcionario también se refirió a la imposibilidad de realizar grandes proyectos con fondos propios, lo que los hace dependientes de la gestión provincial. "Claramente yo también veo la necesidad, creo que no hay ningún intendente que no vea la necesidad de su pueblo… pero no implica que uno no lo hace porque no quiere, no lo hacemos porque realmente no tenemos los recursos para hacerlos hoy", afirmó.

En materia de desarrollo, Borelli indicó que impulsa la creación de un nodo logístico e industrial en el municipio. Aunque el proyecto no cuenta con apoyo nacional, se espera que se desarrolle de manera gradual y natural, ya que el municipio no dispone de los fondos suficientes para encarar una obra de esa magnitud por sí solo.

Respecto a la cuestión de la vivienda, destacó que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPB) elaboró un anteproyecto para la construcción de 3.000 viviendas en terrenos del INTA. Este proyecto, que según el intendente "va a jerarquizar la zona", fue el resultado de un trabajo articulado entre organismos provinciales y municipales, en contraste con gestiones anteriores que generaron un "crecimiento desordenado" en Cerrillos.

Finalmente, el intendente advirtió que la situación actual no mejorará de la noche a la mañana y que es necesario que el gobierno nacional "empiece a escuchar" las necesidades de las provincias. En ese sentido, lamentó la reducción de fondos en áreas como Vialidad y el INTA, señalando que las consecuencias se verán en el Valle de Lerma, especialmente durante la próxima temporada de lluvias.