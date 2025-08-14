“No hay plata en la calle”: Comercios salteños entre contrabando, impuestos y la digitalización

Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio de Salta, dialogó con SinVueltas sobre la situación del comercio en la provincia, la informalidad, el contrabando y las expectativas por el Día del Niño.

“Si subís los precios de tu mercadería, sabes que van a optar por otra cosa diferente”

Herrera destacó que, pese a las dificultades, los comercios formales mantienen abiertas sus puertas. “No se está vendiendo lo que uno quisiera, las ventas están bajas y fundamentalmente porque no hay plata en la calle”, explicó. Señaló que los consumidores priorizan las compras de primera necesidad y buscan precio antes que marca. “Si subís los precios de tu mercadería, sabes que van a optar por otra cosa diferente”, agregó.

El titular de la Cámara alertó sobre la carga tributaria que enfrenta el comercio formal y su impacto en la competitividad frente al contrabando: “Cuando vos vendés un producto a 100, 50 son impuestos. La única forma de que las ciudades de frontera puedan prosperar es que haya leyes que permitan impuestos menores”, dijo. También advirtió sobre la alta informalidad: más del 60% del comercio en la provincia opera fuera del sistema formal, lo que dificulta la competencia justa.

En cuanto a fechas comerciales, Herrera expresó que la expectativa para el Día del Niño será moderada: “El ticket promedio debería estar entre 30 y 60 mil pesos, y la mayoría de las ventas se realiza con tarjeta. Se compra lo que se puede”, señaló. Además, subrayó la importancia de la digitalización para competir con plataformas online: “No hay otra manera, eso ya llegó para quedarse”.

Herrera concluyó que, para mejorar la situación del comercio local, es necesario trabajar de manera coordinada entre comerciantes, municipios y gobierno provincial, cuidando las estructuras internas y fomentando la competitividad de manera sostenible.