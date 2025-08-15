Descubren al hijo de una candidata a senadora en pleno robo: ¿Quién es?

Un escándalo sacude a la provincia de Neuquén luego de que el hijo de una candidata a senadora provincial fuera detenido por un millonario robo de mercadería en un supermercado.

El acusado es Cristian Javier Poblete Torres, gerente de la sucursal de La Anónima en la localidad de Plottier, quien junto a un cartonero fue sorprendido mientras realizaba un “robo hormiga” de productos valuados en 2,5 millones de pesos.

El caso tomó mayor repercusión al confirmarse que Poblete Torres, de 36 años, es hijo de Marisa Torres San Juan, primera candidata a senadora provincial por el partido Desarrollo Ciudadano, espacio con el que también busca competir Gloria Ruiz —vicegobernadora de Neuquén destituida y actual candidata a diputada— en las próximas elecciones legislativas.

El hecho ocurrió el domingo 10 de agosto, alrededor de las 13:15, cuando personal de seguridad detectó una camioneta en el área de carga y descarga con un importante cargamento de alimentos: 103 kilos de queso de las marcas La Paulina y Noalsa, 71 kilos de tapa de asado, 40 kilos de vacío y 20 kilos de matambre, según informó el diario LM Neuquén.

El operativo fue llevado a cabo por la División Robos y Hurtos de la Policía, dependiente del Departamento de Delitos contra la Propiedad.

De acuerdo con la investigación, el gerente utilizaba su posición para evadir los controles internos del supermercado, mientras que el cartonero retiraba la mercadería oculta entre basura para evitar ser detectado. La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos secuestró los productos y los restituyó a la sucursal.