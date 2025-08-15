Últimas horas para el cierre de listas: ¿Quiénes son los nombres más fuertes?

Este domingo, cierra el plazo para la presentación de candidatos y son muchos los nombres que suenan pero todo quedará definido el 17.

Desde el frente Fuerza Patria, uno de los nombres más fuertes para encabezar la lista a senadores nacionales es el de Juan Manuel Urtubey, quien es acompañado por varios partidos peronistas. El exgobernador puja el lugar con Sergio Leavy quien busca renovar su banca, y se encuentra en este espacio Emiliano Estrada, quien aspiraría a renovar también su lugar, pero en la Cámara de Diputados.

Si, Primero los Salteños, es el frente que apoya al gobernador Gustavo Sáenz y presentará candidatos que, se espera, apoyen todos los proyectos en donde la provincia no se vea perjudicada. Este frente incluye a partidos como Memoria y Movilización, Primero Salta, Fe, el Frente Salteño, el Partido Renovador, PAIS y Unión Victoria Popular.

Algunos de los nombres que suenan para este espacio son el actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Esteban Tuty Amat, la diputada provincial electa Flavia Royón, el presidente de Aguas del Norte Ignacio Jarsún y la actual diputada nacional Pamela Calletti, quien renovaría su banca.

La Libertad Avanza se presentará sola en estas elecciones, al igual que en los comicios provinciales. Allí, solamente Alfredo Olmedo es el candidato confirmado, y buscará ser senador nacional por Salta. El resto de los nombres no se conoce por el momento, pero aseguró Olmedo, que son todos competitivos.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad, integrado por el Partido Obrero (PO), el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), confirmó esta semana sus candidato y son caras conocidas, ya que irán: como candidata a diputada nacional a Andrea Villegas (MST) y a senador nacional, a Claudio Del Plá (PO).

Hasta el momento el PRO y la UCR no han confirmado que espacio acompañarán o quienes serán sus candidatos para las elecciones nacionales.

Por último, Política Obrera irá sola, con Violeta Gil como precandidata a diputada nacional y Julio Quintana, para el Senado.